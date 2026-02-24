El presidente Javier Milei se reunió en Casa Rosada con autoridades de Visa y con el titular del Banco Central.

El presidente Javier Milei se reunió en Casa Rosada con autoridades de Visa y con el titular del Banco Central, en el marco del reciente anuncio de la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Prisma Medios de Pago y Newpay en la Argentina.

Ads

Del encuentro participaron la gerente general de Visa para Argentina, Gabriela Renaudo; el director de Relaciones Gubernamentales para la región, Mauro Williams; y el director de Finanzas regional, Jorge Acosta. También estuvo presente el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

La operación, actualmente sujeta a condiciones de cierre, involucra a las compañías que pertenecen al fondo Advent International y apunta a fortalecer la infraestructura de pagos digitales en el país.

Ads

Puede interesarte

Según se informó, el acuerdo prevé la incorporación de tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica, además de “acelerar la adopción de soluciones innovadoras para consumidores y comercios en el mercado argentino”.

Ads