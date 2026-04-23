Javier Milei recibirá este jueves en la Casa Rosada al empresario estadounidense Peter Thiel, reconocido como uno de los inversores más poderosos de Silicon Valley y una figura clave en el mundo de la tecnología, la defensa y la inteligencia artificial.

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La reunión está prevista para las 14 horas y se da en el marco de una visita que el magnate realiza en la Argentina desde hace más de una semana. Durante su estadía, Thiel ya mantuvo encuentros con funcionarios del Gobierno nacional y participó de distintas actividades, algunas de ellas de manera reservada.

Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre el contenido del encuentro, se espera que en la agenda aparezcan temas vinculados a inversiones, inteligencia artificial, energía, innovación y posibles desarrollos estratégicos en el país.

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Thiel es cofundador de PayPal, una de las plataformas de pagos digitales más importantes del mundo, y fundador de Palantir Technologies, empresa especializada en análisis de datos, seguridad, defensa e inteligencia artificial, con fuerte presencia en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

La visita del empresario genera expectativa tanto en el ámbito político como económico, ya que podría abrir la puerta a futuras alianzas o desembarcos de capitales en sectores clave para la gestión libertaria.

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