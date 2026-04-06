La relación bilateral entre Argentina y Chile atraviesa una etapa de acercamiento, con coincidencias en materia económica, de seguridad y de política migratoria, e incluso con la intención de consolidar un eje regional de gobiernos afines.

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La visita de Kast se produce en paralelo a una reunión clave del Gabinete nacional, convocada para este mismo lunes al mediodía. El encuentro será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien busca retomar la iniciativa política en un contexto marcado por cuestionamientos internos y denuncias que impactaron en el oficialismo en las últimas semanas.

Según fuentes oficiales, el objetivo central será mejorar la coordinación entre los distintos ministerios y ordenar la agenda de gestión de cara a una semana considerada estratégica para el Gobierno. La reunión también apunta a mostrar cohesión interna luego de un período de turbulencias políticas.

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Aunque Milei no participará del encuentro de Gabinete por compromisos vinculados a la visita del mandatario chileno, fue el propio Presidente quien impulsó la convocatoria y delegó en Adorni la responsabilidad de liderarla.

La cumbre con Kast, sumada al encuentro del Gabinete, aparece así como una señal política, reafirmando vínculos estratégicos, y buscando ordenar y fortalecer el funcionamiento del Ejecutivo en un momento sensible de la gestión.

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