En el tramo final de la campaña para las elecciones legislativas del próximo domingo 26, el presidente Javier Milei encabezó una recorrida por el centro de Córdoba capital, acompañado por el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en esa provincia, Gonzalo Roca, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La actividad consistió en una caminata con militantes y un breve discurso con megáfono, iniciada en la esquina de San Lorenzo e Ituzaingó y extendida hasta las Aguas Danzantes del Buen Pastor. El cierre de campaña nacional será el jueves en Rosario.

Los dirigentes libertarios fueron recibidos con entusiasmo por una nutrida militancia que rodeaba el lugar de inicio. Milei, visiblemente animado, inició la marcha junto a Roca y Karina, saludando a los presentes y recibiendo el apoyo de los cordobeses.

Tras recorrer algunos metros, el presidente se detuvo en el predio de las Aguas Danzantes para dirigirse a sus seguidores. Con megáfono en mano y flanqueado por su hermana y el candidato local, Milei resaltó los logros de su gestión, como la baja en los índices de inseguridad, y ponderó el rumbo económico del país.

En el cierre de su intervención, el jefe de Estado reiteró la consigna clave para movilizar el voto: “No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”. Posteriormente, dedicó unos minutos a interactuar con los militantes, recibiendo manifestaciones de cariño antes de continuar con su agenda.

Fuente: con información de TN e Infobae