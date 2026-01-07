El presidente Javier Milei ratificó su alineación geopolítica con Estados Unidos, elogió el liderazgo de Donald Trump y respaldó la intervención norteamericana en Venezuela, aunque aclaró que esa postura no implicará una ruptura de los lazos comerciales de la Argentina con China.

“Yo no voy a romper lazos comerciales con China”, aseguró. El mandatario diferenció la “alianza geopolítica” del plano comercial y remarcó que ambos ámbitos deben analizarse por separado. “Una cosa es la geopolítica y otra la cuestión comercial”, subrayó.

En ese marco, Milei sostuvo que su postura no entra en contradicción con su relación con Washington y recordó que el propio Estados Unidos mantiene intercambios comerciales con China. “Eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”, insistió, al tiempo que pidió evitar “lecturas perversas” de sus declaraciones.

El jefe de Estado también volvió a destacar el rol de Trump en el escenario internacional y consideró que el expresidente norteamericano está “rediseñando el orden mundial”. Según su visión, la etapa de la globalización dio paso a una lógica centrada en la geopolítica y en la disputa de modelos, con un fuerte enfrentamiento contra lo que definió como “el socialismo asesino”.

En relación a Venezuela, Milei respaldó la captura del exdictador Nicolás Maduro y calificó al régimen chavista como un “narcoestado terrorista”, al que acusó de vínculos con organizaciones como Hezbollah y Hamas, además de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En ese sentido, afirmó que la intervención estadounidense apuntó a desarticular redes de narcotráfico y no únicamente a intereses petroleros.

El Presidente rechazó las críticas de sectores de izquierda y denunció falta de “honestidad intelectual” en el debate. Reivindicó la centralidad de los derechos civiles y la libertad política por sobre la discusión económica, al recordar casos de represión y tortura en cárceles del régimen chavista y la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en ese país.

Fuente: TN