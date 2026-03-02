En la apertura del 144° período de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei fijó como eje geopolítico central una “alianza estratégica duradera” con Estados Unidos y prometió una batería de reformas estructurales que enviará al Congreso en los próximos meses. El mandatario también lanzó duras críticas contra el kirchnerismo y Cristina Fernández de Kirchner.

Ads

Durante un discurso que se extendió por una hora y 42 minutos, Milei sostuvo que el vínculo con Washington “no es sólo un acuerdo entre los presidentes”, en referencia a Donald Trump, sino que responde a una “afinidad cultural y objetivos estratégicos” comunes en la región. En ese marco, habló de un “siglo de las Américas, de Alaska a Tierra del Fuego” y advirtió sobre la importancia estratégica del Atlántico Sur.

El Presidente anticipó que enviará iniciativas para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia y avanzar en acuerdos comerciales. “Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos y profundizaremos la apertura económica”, afirmó, al tiempo que prometió una reforma del Código Aduanero y cambios en el esquema impositivo.

Ads

Puede interesarte

En el plano local, Milei aseguró que cada ministerio tiene listos diez paquetes de reformas que serán debatidos en el Congreso. Reivindicó la eliminación del déficit fiscal en su primer mes de gestión y defendió su política económica como el camino para frenar la inflación.

El jefe de Estado también dedicó varios pasajes de su discurso a cuestionar al kirchnerismo. En alusión a Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que “va a seguir presa” y la acusó de corrupción en distintas causas judiciales.

Ads

La ceremonia estuvo encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado. Legisladores de distintos bloques asistieron al acto, en un clima atravesado por chicanas y aplausos de militantes.

En el tramo final, Milei sostuvo que la Argentina está “saliendo del pozo” sin recurrir a default ni hiperinflación y agradeció al Congreso por la aprobación de leyes clave en materia laboral y penal. Sin embargo, no precisó el cronograma exacto de los proyectos que enviará en las próximas semanas.

El discurso dejó como mensaje central la consolidación de un alineamiento estratégico con Estados Unidos y la profundización del programa de reformas que impulsa el Gobierno.

Ads

Fuente: Infobae