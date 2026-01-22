El presidente Javier Milei defendió el esquema de bandas cambiarias, explicó bajo qué condición se avanzará en su eliminación y ratificó la política de apertura económica, durante una entrevista concedida a la agencia Bloomberg.

El mandatario sostuvo que “el tipo de cambio dentro de la banda es libre” y afirmó que la eliminación de ese esquema se concretará una vez que el Banco Central finalice el proceso de “limpiar el sobrante monetario” de la economía, al que el Gobierno considera fundamental para evitar presiones inflacionarias y episodios de inestabilidad macroeconómica.

“Ese momento llegará cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario”, aseguró Milei, al definir la estrategia oficial orientada a reducir la cantidad de pesos en circulación y consolidar el equilibrio macroeconómico.

En ese marco, el Presidente defendió la apertura económica y cuestionó las posturas proteccionistas, al señalar que encarecer bienes para “cuidar empleos” termina perjudicando al conjunto de la sociedad.

Según explicó, permitir el ingreso de productos más baratos “no destruye trabajo sino que lo reordena hacia sectores más productivos”. Y afirmó que “cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda”.

En línea con lo expresado en el Foro Económico Mundial de Davos, Milei remarcó que el comercio genera rendimientos crecientes, bienestar y riqueza, y subrayó que los países más abiertos son los más prósperos.

“Argentina hoy es uno de los países más cerrados del mundo. Tenemos mucho por recorrer”, concluyó.

Fuente: con información de Noticias Argentinas