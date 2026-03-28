El presidente Javier Milei compartió un enigmático mensaje en sus redes sociales en el que volvió a hacer referencia al llamado “principio de revelación” y sostuvo que cada día recibe nuevas “alegrías” vinculadas al rumbo del país. La publicación se dio en el contexto posterior a un fallo favorable para la Argentina en la causa por YPF.

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En su mensaje, el mandatario planteó que los acontecimientos recientes permiten identificar con mayor claridad posicionamientos políticos y humanos. En ese marco, afirmó que incluso en medio de críticas y conflictos aparecen señales que, según su mirada, confirman el camino elegido por su gestión.

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“Cada día que pasa me sorprenden las alegrías que me trae el principio de revelación”, expresó el Presidente, quien además agregó que esas situaciones también dejan en evidencia “miserias humanas”, lo que, a su entender, refuerza su visión política.

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Milei concluyó su publicación con una frase de tono prospectivo: aseguró que el día en que estas dinámicas sean comprendidas colectivamente, la Argentina estará más cerca de convertirse en una potencia mundial.

El concepto de “principio de revelación” es recurrente en el discurso del mandatario, quien lo utiliza para interpretar el escenario político y social, especialmente frente a cuestionamientos de la oposición.

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