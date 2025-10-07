El presidente Javier Milei encabezó anoche la presentación de su libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena, con un espectáculo que combinó música, discurso político y una entrevista junto a su vocero, Manuel Adorni.

Ads

El acto, que comenzó pasadas las 21 en el microestadio de Villa Crespo, tuvo formato de recital. Milei ingresó al escenario mientras sonaba “Panic Show” de La Renga, acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei, a quien abrazó frente al público como gesto de respaldo tras las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El mandatario cantó clásicos del rock nacional como “Demoliendo Hoteles” de Charly García y “Blues del equipaje” de La Mississippi, y reinterpretó “Dame Fuego” de Sandro con una versión punk en la que volvió a referirse a los “kukas tira piedras”. “No aflojen, estamos a mitad de camino. Hay que terminar de pasar el río”, arengó a los militantes libertarios.

Ads

Puede interesarte

Durante su exposición, Milei defendió las políticas económicas de su gestión y aseguró que su plan de baja de impuestos “le devolverá a los argentinos 500 mil millones de dólares” si logra completar su mandato hasta 2031. Además, remarcó: “Esto no se gana tirando piedras desde la tribuna sino metiendo los pies en el barrio”.

El show incluyó proyecciones audiovisuales con referencias a Star Wars y una versión de “Libre” de Nino Bravo acompañada por imágenes del fiscal Alberto Nisman. También expresó su respaldo a Israel en medio de la guerra en Medio Oriente, al afirmar que “es el bastión de Occidente” y pedir por los rehenes argentinos en Gaza.

Ads

Puede interesarte

La noche tuvo además un segmento musical con la participación de los diputados Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch, y una intervención del analista Agustín Laje, quien habló sobre la “batalla cultural”.

Afuera del estadio, hubo tensión entre militantes libertarios y manifestantes opositores, lo que obligó a la intervención de Gendarmería y la Policía de la Ciudad. No se registraron detenidos ni heridos, según fuentes policiales.

Fuente: Noticias Argentinas