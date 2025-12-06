El presidente Javier Milei encabezó en la Base Aérea de Las Higueras el acto de presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 incorporados a la Fuerza Aérea Argentina. La llegada de la flota, considerada estratégica por el Gobierno para reforzar la capacidad defensiva del país, fue acompañada por una demostración aérea que incluyó un sobrevuelo sobre la Ciudad de Buenos Aires y Plaza de Mayo, donde miles de personas se congregaron para presenciar el paso de las aeronaves.

En su discurso, Milei afirmó que se trató de “un día histórico para todos los argentinos” y sostuvo que los F-16 se convierten en “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”. Subrayó que la incorporación incrementará el nivel de seguridad y marcará el inicio de una nueva etapa en materia de defensa, destinada a revertir décadas de “destrato” hacia las Fuerzas Armadas.

El mandatario agradeció especialmente al ex ministro de Defensa Luis Petri, responsable de concretar la compra de los aviones, y confirmó que el área quedará a cargo del teniente general Carlos Alberto Presti. Milei cuestionó las críticas surgidas en sectores de la oposición y acusó al kirchnerismo de haber promovido durante veinte años un proceso de “demonización” de las Fuerzas Armadas.

En otro tramo de su mensaje, el presidente definió a los F-16 como “un símbolo de la Argentina que estamos construyendo” y destacó el respaldo de Estados Unidos en el proceso de adquisición. Washington aprobó la transferencia de los cazas desde Dinamarca y aportó 40 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero, dentro de un paquete valuado en 560 millones de dólares que incluye capacitación, mantenimiento y apoyo técnico.

Los aviones operarán inicialmente en Río Cuarto y luego serán trasladados a su base definitiva en Tandil. La entrega forma parte de un plan escalonado que prevé la llegada de seis aeronaves por año hasta completar las 24 previstas en diciembre de 2028.

Fuente: con información de DIB