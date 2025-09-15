El presidente Javier Milei dará a conocer este lunes a las 21 el Presupuesto 2026 en un mensaje grabado desde el Salón Blanco de Casa Rosada, que se transmitirá por cadena nacional.

La decisión de no concurrir al Congreso se da en medio de la tensión con la oposición tras los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario, la Emergencia en el Garrahan y el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El discurso, que durará unos 20 minutos, fue definido junto al asesor Santiago Caputo en la Quinta de Olivos.

El proyecto toma como referencia el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomienda alcanzar un superávit fiscal primario de 2,2% en 2026 y consolidar el déficit cero en el resultado financiero.

Además, la Casa Rosada evalúa incluir un plan para movilizar los “dólares del colchón”, una iniciativa que podría servir a las provincias para mejorar recaudación y consumo. Ya firmaron adhesión al nuevo régimen de información fiscal 13 gobernadores, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Fuentes oficiales descartaron que el Presupuesto contemple aumentos mayores a la inflación en jubilaciones, universidades, hospitales o asignaciones por discapacidad. También negaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, vaya al Congreso: en su lugar expondrán Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas).

El anuncio se produce tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Desde casa rosada buscan que el mensaje presidencial marque un contraste entre el ajuste fiscal y la búsqueda de acuerdos con los mandatarios provinciales.“Lo que se busca es mostrar coherencia y previsibilidad. El déficit cero no se negocia”, aseguran desde el entorno presidencial.

Fuente: TN