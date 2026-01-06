El presidente Javier Milei tiene previsto realizar una gira por Europa durante el primer trimestre de 2026, con visitas programadas a Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido.

Desde la Casa Rosada explican que el objetivo central es “vender la Argentina en el mundo” y consolidar vínculos políticos y comerciales con potencias europeas. En el oficialismo sostienen que el país atraviesa un mejor momento en materia de relaciones exteriores y busca traducir ese escenario en inversiones concretas.

En ese marco, el Gobierno apunta a diferenciar a la Argentina del resto de la región, mayoritariamente alineada con gobiernos de izquierda. Funcionarios libertarios remarcan el respaldo “incondicional” a Estados Unidos como un eje central de la política exterior y una señal hacia los mercados internacionales.

Uno de los destinos que genera mayor expectativa es el Reino Unido. Milei ya reiteró que la soberanía sobre las Islas Malvinas “no es negociable”, aunque insistió en que su eventual recuperación debe darse exclusivamente por la vía diplomática. En Balcarce 50 confían en que el alineamiento con Washington facilite el diálogo con Londres.

En paralelo, la Cancillería trabaja en la posibilidad de avanzar en un acuerdo comercial con el Reino Unido, ya sea de manera bilateral o junto a los socios del Mercosur. El Ejecutivo considera clave abrir nuevos canales de comercio para fortalecer la economía argentina.

Además, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, organiza una eventual visita a China con perfil comercial. La agenda internacional del Gobierno se da en un contexto atravesado por la reciente detención de Nicolás Maduro, un hecho que reconfiguró el tablero regional y reforzó el posicionamiento externo de la gestión libertaria.

Fuente: TN