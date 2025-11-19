Durante una exposición en la sede de Corporación América, el presidente Javier Milei convocó al sector privado a participar activamente en la nueva etapa de su gestión. Afirmó que su gobierno se enfocará en “generar las condiciones para crecer lo más posible” y anticipó una profundización del programa reformista.

En su discurso, Milei destacó que “necesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado” para acompañar las políticas oficiales. El mandatario vinculó esta etapa con el resultado electoral del 26 de octubre, que -según sus palabras- le otorgó un mandato popular para avanzar con mayor fuerza en las reformas estructurales.

Además, expresó que Argentina está en condiciones de “desandar 100 años de errores” y que, si se aplican correctamente las medidas económicas, “el mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”. En ese sentido, aseguró que su administración mantiene el mismo nivel de popularidad que al inicio del mandato, pero ahora con “el triple de poder legislativo”.

El evento se desarrolló en el edificio de Corporación América en Vicente López, propiedad del empresario Eduardo Eurnekian, a quien Milei reconoció como referente del empresariado nacional. La convocatoria se dio en un contexto de discusión sobre reformas laborales, tributarias y previsionales, que el Ejecutivo busca acelerar en el Congreso.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

