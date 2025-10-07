Después de que la Corte Suprema habilitara la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, Javier Milei publicó en sus redes un comunicado en el que confirmó que instruyó al Gobierno a “dar cumplimiento” con la decisión, de acuerdo a lo establecido por los procedimientos de extradición.

El empresario Fred Machado está preso en una mansión en Viedma. La Justicia de Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. El pago de 200 mil dólares a José Luis Espert en 2020 le costó a La Libertad Avanza un escándalo que terminó con la renuncia del diputado a su candidatura para los comicios legislativos del 26 de octubre.

El texto fue compartido en X por el propio Milei, con un comentario corto: "TOMAR NOTA. Fin". El Presidente es el encargado de confirmar el inicio del procedimiento.

En el mensaje, el jefe de Estado informó que Cancillería, Secretaría de Legal y Técnica y Jefatura de Gabinete ahora van a “instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la ley”.

“La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como trasnacional”, reza el comunicado que publicó la Oficina del Presidente.

El Gobierno tenía un plazo de diez días para confirmar la extradición. La Corte había dado el visto bueno al procedimiento, en un fallo unánime. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ratificaron así la decisión de la justicia federal de Neuquén, que en abril de 2022 dispuso el envío de Machado a Estados Unidos.

Además, en un cruce con Juan Grabois, Patricia Bullrich informó que Machado tendrá custodia para evitar que se escape.

“Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”, escribió la ministra de Seguridad.

Este martes se conoció también que Espert fue imputado para que sea investigado por los 200.000 dólares que recibió de Machado. Lo determinó el fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez. Investigarán si la transferencia fue para lavar dinero producto del narcotráfico u otro delito.

La denuncia sobre el pago del empresario con presuntos nexos con el narco destapó un escándalo en La Libertad Avanza. Después de días de rumores y de que él se aferrara a la candidatura, finalmente el domingo a la noche Espert renunció a encabezar la lista para diputados nacionales de LLA por la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Clarin.com