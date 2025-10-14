Finalmente, el Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que se llevará a cabo en Mar del Plata del 15 al 17 de octubre no contará con la participación Javier Milei. En su lugar estará el vocero presidencial Manuel Adorni, quien estará a cargo del cierre de la primera jornada.

“Durante la primera jornada del Coloquio, el vocero presidencial Manuel Adorni será el encargado de transmitir a los participantes un mensaje del presidente Javier Milei. Si bien el mandatario manifestó su interés en asistir, no podrá estar presente en el cierre del encuentro debido a compromisos vinculados a temas centrales de su gestión", comunicó la organización del evento.

Como se planteó desde un principio, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, tendrá su panel de manera virtual. El funcionario se encuentra en Estados Unidos para negociar un acuerdo con el Tesoro americano, que incluyó la intervención en el mercado de cambios argentino y un swap por US$20.000 millones. Tras un breve paso por Argentina, hoy viajó nuevamente a Washington.

Además de Adorni, a lo largo del evento disertarán el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

