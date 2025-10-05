El Gobierno anunció que no implementará las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, a pesar de que el Senado rechazó los vetos a estas iniciativas.

Según fuentes oficiales, el Ejecutivo promulgará las normas, pero no asignará recursos presupuestarios para su ejecución, replicando la estrategia aplicada anteriormente con la Emergencia en Discapacidad.

Desde la Casa Rosada indicaron que el aumento de fondos para el Hospital Garrahan tiene un impacto mínimo en las cuentas fiscales, pero que no será aplicado para evitar contradicciones con la decisión de no incrementar fondos a universidades.

La ley de Emergencia Pediátrica implicaría un gasto de $133.433 millones: $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial.

La partida universitaria es la que más preocupa al Ejecutivo: según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el aumento previsto para este año alcanzaría $1.959.974 millones, equivalente al 0,23% del PIB, incluyendo un ajuste del 32% en gastos de funcionamiento y un 40% en salarios y becas.

El Gobierno planea dilatar la firma de la promulgación de las leyes hasta el máximo permitido de diez días hábiles y anunció un plan de obras en el Garrahan por $30.000 millones, como forma de contrarrestar el costo político de no aplicar las normas.

Fuente: TN