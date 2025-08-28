En medio de una caravana en Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei habló por primera vez sobre el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y desmintió de forma categórica las denuncias de presuntas coimas.

Ads

“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, afirmó al responder a un cronista.

Las acusaciones surgieron tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que mencionaba un esquema de retornos en contrataciones estatales con la droguería Suizo Argentina.

Ads

Puede interesarte

En las grabaciones, se describiría un mecanismo de recaudación ilegal en torno a la compra de medicamentos.

Milei eligió referirse al tema mientras recorría Lomas de Zamora junto a su hermana Karina Milei, también aludida en los audio, y al candidato a diputado José Luis Espert. El mandatario ya había dado señales indirectas días antes, al retuitear un mensaje de Eduardo “Lule” Menem en el que se calificaba la denuncia como una “burda operación política del kirchnerismo”.

Ads

Fuente: Infobae