Durante una entrevista con Radio Mitre, Javier Milei contó que en la habitación se destaca un cuadro de Conan, regalo de un seguidor, y explicó que el perro fue clonado tras su muerte.

El mandatario exhibió orgulloso camisetas de Lionel Messi, Lionel Scaloni y Ubaldo Fillol, así como una prenda de Los Pumas y otra del polista Adolfo Cambiaso.

También sorprendió al mostrar una casaca de Earvin “Magic” Johnson y dos cascos de los Rams, equipo de fútbol americano de Los Ángeles.

Entre las reliquias, mencionó la pelota del Mundial 2022 que le regaló Gianni Infantino, un botín de Messi hecho con basura reciclada y guantes con las frases “Milei” y “Viva la libertad, carajo”.

El Presidente definió el lugar como un espacio personal para atesorar recuerdos deportivos y artísticos, vinculados a sus ídolos y a su historia política.

Fuente: Noticias Argentinas