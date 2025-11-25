El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, junto a una comitiva diplomática que incluyó al embajador en Argentina, Eyal Sela, y autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

El presidente Javier Milei mantuvo este martes una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, quien arribó al país acompañado por el embajador israelí en Argentina, Eyal Sela; el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov.

Durante el encuentro también estuvieron presentes el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.

La agenda incluyó temas de cooperación bilateral en materia de seguridad, desarrollo tecnológico, comercio y vínculos diplomáticos estratégicos. Según fuentes oficiales, el Gobierno considera la relación con Israel como una alianza prioritaria dentro de su esquema de política exterior.

La reunión se desarrolló en un contexto regional e internacional complejo, donde ambos países buscan profundizar su colaboración y avanzar en acuerdos conjuntos. Aunque no trascendieron detalles puntuales, desde el Ejecutivo destacaron el carácter “constructivo” del diálogo y la intención de seguir ampliando la relación bilateral.

