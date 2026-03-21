Milei mantuvo encuentros con autoridades húngaras y hablará en un foro conservador
El presidente argentino fue recibido por su par Tamás Sulyok y mantuvo un encuentro con el primer ministro húngaro. Está acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.
El presidente Javier Milei fue recibido hoy en Budapest por su par de Hungría, Tamás Sulyok, y mantuvo un encuentro con el primer ministro Víktor Orbán, en el marco de su visita oficial al país europeo, donde además disertará en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
El mandatario argentino llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, como parte de la comitiva oficial.
La reunión con Sulyok se llevó a cabo a las 12:00 (07:00 hora argentina) en el Palacio Sándor, residencia oficial en la capital húngara. Posteriormente, Milei se entrevistó con Orbán en el Karmelita Kolostor, sede del gobierno en Buda.
Durante la jornada, el jefe de Estado argentino también participará como orador en la ceremonia de cierre de la CPAC Hungría, un foro de ultraderecha encabezado por su director local, Miklós Szanth.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
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