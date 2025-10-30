El presidente Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con veinte gobernadores de distintas provincias, acompañado por la totalidad de su Gabinete, con el objetivo de impulsar consensos políticos y avanzar en el paquete de reformas que promueve el Ejecutivo. Se espera que el vocero presidencial Manuel Adorni brinde una conferencia de prensa.

La convocatoria incluyó a los ministros encargados de articular el diálogo con las provincias, como Guillermo Francos, Lisandro Catalán (Interior) y Luis Caputo (Economía), pero también a otros funcionarios clave del gabinete nacional: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Patricia Bullrich (Seguridad); Luis Petri (Defensa); Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

Desde el entorno presidencial se busca consolidar una imagen de unidad institucional en torno a las reformas propuestas. En ese marco, la Casa Rosada difundió una fotografía oficial del encuentro, en la que no están presentes los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes no fueron invitados.

Fuentes del oficialismo señalaron que “no se puede iniciar el debate y consenso con ellos”, en referencia a las diferencias políticas que mantienen con el Gobierno nacional.

Fuente: con información de TN

