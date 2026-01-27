El presidente Javier Milei arribó este martes al Teatro Radio City Roxy de Mar del Plata, donde se presentará en el espectáculo Fátima Universal. La expectativa es máxima, ya que el mandatario cantará sobre el escenario junto a la protagonista, Fátima Florez, cuya llegada al teatro está asegurada para esta función especial.

Milei se encuentra en la ciudad desde ayer y viene desarrollando una agenda intensa que combinó actividades políticas y apariciones públicas de alto impacto. Durante la jornada del lunes encabezó un encuentro con la militancia libertaria en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde fue recibido por una multitud que colmó la zona comercial.

En ese marco, el Presidente volvió a destacar algunos de los ejes centrales de su gestión: el cumplimiento del déficit cero, la aprobación del Presupuesto nacional y el envío al Congreso del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, con el mensaje de que “el que las hace, las paga”.

La presencia de Milei en el teatro generó una fuerte expectativa entre el público y seguidores que se acercaron desde temprano al Radio City Roxy, a la espera de su aparición en escena y del momento compartido junto a Florez.

Tras la función, el jefe de Estado continuará con su agenda nocturna y participará del “Derecha Fest”, un evento que se realiza en un balneario del sur de la ciudad y que reunirá a distintos referentes del espacio libertario y bandas de covers. Entre los oradores, se encuentra el ex intendente de General Pueyrredon, el senador provincial Guillermo Montenegro.

