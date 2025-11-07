Luego de participar en el American Business Forum en Miami, el Presidente Javier Milei volverá a hablar ante empresarios en Estados Unidos este viernes con el foco puesto en alentarlos a invertir en la Argentina.

Esta vez será en Nueva York, donde al mediodía participará en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas. Esta será su última actividad en el país gobernado por Donald Trump.

También visitará la tumba del “Rebe de Lubavitch”, un sitio que considera clave en su camino político. Agradecerá por el triunfo electoral del 26 de octubre.

La visita de Milei a Nueva York será por apenas unas horas. A las 19 de este viernes viajará a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Luego tomará otro vuelo a la ciudad de El Alto, donde se espera que llegue a las 10.20 del sábado.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira (Foto: Reuters)

Allí participará de la asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. La Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional será a las 11. A las 13, asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.

Está previsto que a las 14 se suba al avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires, donde llegará a las 17.35 horas del mismo día.

El vínculo con Estados Unidos

“Vamos a hacer a Argentina y América great again”, dijo el jefe de Estado en Miami parafraseando el slogan de campaña de Trump. Con este viaje, Milei suma su decimocuarta visita a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia, confirmando a Washington como su principal aliado internacional.

En un foro en Miami, Milei expuso ante empresarios, ratificó el rumbo económico y le agradeció a Trump. (Foto: Reuters/Marco Bello)

El American Business Forum reúne a figuras influyentes de la política, las finanzas y el deporte, y se consolida como un espacio clave para proyectar liderazgo ante la élite global. Según fuentes oficiales, el Presidente busca reforzar su perfil internacional y estrechar vínculos con empresarios y dirigentes del mundo conservador.

En la Casa Rosada aseguran que no hay una fecha fija para la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para reunirse con Javier Milei más allá de que el funcionario norteamericano expresara este jueves en sus redes que tiene previsto visitar la Argentina en breve. “No hay nada cerrado aún”, agregan.

El Gobierno negocia a la par -con el respaldo de Washington- con los principales bancos de Wall Street un préstamo por US$20.000 millones para cubrir vencimientos de deuda de 2026. El swap por US$20.000 millones con la administración de Donald Trump ya fue oficializado por el Banco Central.