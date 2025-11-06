Javier Milei arribó esta madrugada a Miami, donde participará del American Business Forum y de la Conservative Political Action Conference (CPAC), dos eventos que reúnen a influyentes empresarios y referentes del mundo político conservador.

Ads

El mandatario argentino expondrá este jueves a las 17.45 (hora argentina) en el Kaseya Center, el estadio de los Miami Heat, donde un día antes hablaron Donald Trump y Lionel Messi, dos figuras que Milei suele mencionar como modelos de liderazgo. Según informaron fuentes oficiales, su discurso girará en torno a la economía argentina, las oportunidades de inversión y la defensa del libre mercado.

Puede interesarte

La visita, que se extenderá unas 40 horas, incluye también escalas en Palm Beach y Nueva York, donde el Presidente mantendrá reuniones con empresarios, entre ellos el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y el expresidente de Google, Eric Schmidt. El viaje forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer el vínculo con Estados Unidos y atraer financiamiento externo.

Ads

En paralelo, la Casa Rosada confirmó que continúa la negociación con bancos de Wall Street para acceder a un crédito de US$20.000 millones, con respaldo de Washington, destinado a cubrir vencimientos de deuda del próximo año.

Tras su paso por Miami y Nueva York, Milei viajará a Bolivia, donde asistirá el sábado a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz. Se espera que regrese a Buenos Aires esa misma tarde.

Ads

Fuente: TN