Milei visitó el Muro de los Lamentos. (Foto: AP)

Javier Milei aterrizó este domingo en Israel y visitó el Muro de los Lamentos. Por la tarde se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Antes, el canciller Pablo Quirno mantendrá un encuentro con su par israelí, Gideon Sa'ar.

Ads

Tras el encuentro con Netanyahu está previsto el anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea El Al, la firma de acuerdos, declaraciones conjuntas y una reunión ampliada entre las delegaciones. La jornada cerrará con la pregrabación de la ceremonia por el Día de la Independencia en el Monte Herzl.

Puede interesarte

El lunes, la Universidad Bar-Ilan le entregará un doctorado honoris causa. Luego se reunirá con el presidente Isaac Herzog y visitará la Yeshivá Hebron. El martes participará de la ceremonia central por el Día de la Independencia, con el tradicional encendido de antorchas, y partirá de regreso a la madrugada. El arribo a Buenos Aires está previsto para el miércoles a las 10.

Ads

Según informó TN, el gobierno nacional prevé aprovechar la visita para avanzar en el juicio en ausencia, una de las herramientas que el oficialismo impulsa para reactivar el abordaje judicial de los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel. La presencia del procurador Javier Mahiques en la comitiva apunta a abrir conversaciones sobre cooperación judicial y el estado de los expedientes vinculados al terrorismo internacional.

El otro eje de la agenda es el traslado de la embajada argentina a Jerusalén. Milei reiteró en 2025 que lo concretaría en 2026, y lo mencionó durante su última visita a la ciudad.

Ads

Fuente: TN