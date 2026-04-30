El presidente Javier Milei arribará a Mar del Plata para asistir a una serie de ejercicios navales tras la llegada del portaaviones USS Nimitz. El mandatario viajará con una comitiva reducida para formar parte de las actividades programadas.

Ads

Puede interesarte



Las maniobras fueron organizadas de manera conjunta por el Comando Sur de Estados Unidos, la Embajada estadounidense y la Armada Argentina. El objetivo central es fortalecer la cooperación militar y mejorar la capacidad operativa entre ambas fuerzas en el Atlántico Sur.



Durante los ejercicios se llevarán a cabo prácticas de búsqueda y rescate, simulaciones de defensa aérea con aviones F-18 y despliegues tácticos navales en formación, frente a las costas de Mar del Plata y Necochea. Desde el Gobierno interpretan esta participación como una señal de acercamiento estratégico con Estados Unidos.

Ads



El Presidente se trasladó a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound, utilizado para operar desde portaaviones. La visita coincide con exhibiciones aéreas de cazas F-18 y helicópteros Seahawk. En la comitiva oficial también participan Martín Menem, el ministro de Defensa Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto Marcelo Dalle Nogare y el titular de la Armada Juan Carlos Romay.

Ads