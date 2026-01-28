El presidente Javier Milei participó hoy del acto en conmemoración del Día Internacional del Holocausto realizado en el Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires, donde advirtió sobre el crecimiento del antisemitismo, destacó el papel de Estados Unidos y convocó a la unidad de quienes defienden la libertad.

Ads

Durante su discurso, Milei sostuvo que “ante el creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable” y remarcó que “basta con echarle un vistazo a la realidad actual”. En ese sentido, afirmó que “los esfuerzos por recordar deben ser redoblados ya que el olvido es el primer paso para repetir los horrores del pasado”.

El mandatario también cuestionó lo que definió como la “malvada comunión” entre el antisemitismo y “la extrema izquierda global y el extremismo islamita”, al tiempo que advirtió sobre el avance de expresiones de odio a nivel internacional.

Ads

Puede interesarte

En ese marco, ponderó la creación del Consejo de la Paz al señalar que se trató de un “aporte fundamental” de Donald Trump y de Estados Unidos para “garantizar la paz a nivel global impulsando y defendiendo los valores judeocristianos”, y para que “haga de contrapeso frente a una locura que está cobrando una magnitud preocupante”.

Milei convocó a una acción conjunta al expresar que “la mejor forma de combatir el mal organizado es el bien organizado. Por eso es necesario que quienes creemos en la libertad permanezcamos unidos”. Además, afirmó que “mientras sea presidente de la Nación tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”.

Ads

El Presidente compartió el acto con las máximas autoridades de la comunidad judía. La conmemoración se realizó en el marco de la fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas, que designó el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en recuerdo de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz.

Fuente: con información de Noticias Argentinas