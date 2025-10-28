El presidente Javier Milei tomó juramento al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, en un acto realizado en el Salón Blanco de Casa Rosada. La ceremonia, encabezada por el jefe de Estado y miembros del gabinete nacional, formalizó la incorporación de Quirno al frente de la política exterior argentina, tras su paso por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.

La designación de Quirno se concretó luego de la renuncia de Gerardo Werthein, quien dejó el cargo en la semana previa a las elecciones legislativas, en medio de diferencias internas dentro del Gobierno. La Oficina del Presidente había confirmado el nombramiento antes de los comicios, y la jura de Quirno representa la primera modificación oficial en el equipo ministerial tras el triunfo de La Libertad Avanza.

Previo a su salida de Finanzas, Quirno realizó su última gestión al anunciar la apertura de una licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, tanto en pesos como en dólares. Con su nuevo rol, el funcionario tendrá a su cargo la conducción de la política internacional del país.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre en otras áreas del gabinete. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había anticipado su salida para el lunes posterior a las elecciones, pero la renuncia no fue formalizada en el Boletín Oficial. Desde el entorno presidencial señalaron que “todavía no presentó ninguna renuncia”, lo que pone en duda su alejamiento.

También se mantienen sin definiciones las situaciones de los ministros de Defensa y Seguridad. Luis Petri y Patricia Bullrich, recientemente electos diputado por Mendoza y senadora por la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, no han oficializado sus renuncias. En el caso de Bullrich, se prevé una reunión con el Presidente para definir la sucesión en Seguridad, cartera considerada estratégica por el Ejecutivo. Aunque se barajan varios nombres, la ministra continúa proponiendo a su secretaria, Alejandra Monteoliva. Fuentes cercanas aseguraron: “Lo que sí está claro, es que no importa quién llegue, se va a mantener la misma doctrina. No va a haber piquetes y el que las hace, las paga”.

En paralelo, crecen las versiones que ubican a Bullrich como posible presidenta provisional del Senado, en un intento por equilibrar la influencia de Victoria Villarruel en la Cámara alta. En este contexto, Milei mantiene su intención de reestructurar el gabinete para consolidar poder y facilitar la aprobación de reformas clave.

Fuente: con información de Infobae