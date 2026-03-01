El presidente Javier Milei convocó a seguir esta noche, desde las 21, su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Lo hizo a través de sus redes sociales bajo el título “La moral como política de Estado”.

“Nos vemos a las 21:00 desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. ¡Viva la libertad carajo!”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Se prevé una exposición de aproximadamente una hora, en la que repasará los principales ejes de su gestión y anticipará nuevas iniciativas legislativas.

El mensaje llega tras una semana de fuerte actividad parlamentaria, con la aprobación de proyectos clave para el oficialismo.

