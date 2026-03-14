El presidente argentino Javier Milei inició su agenda oficial en Madrid con una reunión con el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y participará del Madrid Economic Forum 2026, evento de perfil ultraliberal en el que brindará una conferencia y recibirá una distinción.

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Se trata de la quinta visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023. Según informaron desde la Casa Rosada, el mandatario se reunió este sábado a las 10:00 con Abascal, uno de sus principales aliados políticos en Europa.

Durante la jornada también mantuvo encuentros con el economista y profesor universitario Jesús Huerta de Soto, cercano al pensamiento libertario del presidente argentino, y con el empresario Martín Varsavsky y su esposa, Nina Varsavsky.

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La actividad central del viaje será su participación en el Madrid Economic Forum 2026, prevista para las 20:15 (16:15 en Argentina). Allí Milei brindará la última ponencia del evento y recibirá un reconocimiento vinculado al economista Ludwig von Mises, que será entregado por el académico Philipp Bagus.

El foro reúne a economistas, empresarios, emprendedores y referentes políticos vinculados al pensamiento liberal y a sectores de la derecha internacional. La organización está a cargo de las empresas Racks Labs y Abast, radicadas en Andorra, y se espera la asistencia de hasta 10.000 participantes.

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El principal impulsor del evento es el empresario y creador de contenido digital Víctor Domínguez, conocido en redes sociales como Wall Street Wolverine. Según explicó en declaraciones periodísticas, el presidente argentino no percibe honorarios por su participación y su presencia responde principalmente a lo que definió como “la batalla cultural”.

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Las entradas para el foro tienen valores que oscilan entre 50 y 2500 euros y el mandatario argentino figura como el invitado principal de la jornada.

Está previsto que Milei abandone España a las 23:00 (19:00 en Argentina) y regrese a Buenos Aires el domingo a las 09:30. Durante esta visita, al igual que en ocasiones anteriores, no mantendrá reuniones oficiales con autoridades del gobierno español.

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Fuente: con información de Infobae