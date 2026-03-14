Milei inició su agenda en España con una reunión con Santiago Abascal
El presidente mantuvo encuentros con dirigentes y empresarios afines al liberalismo y cerrará el foro económico donde recibirá una distinción vinculada al economista Ludwig von Mises.
El presidente argentino Javier Milei inició su agenda oficial en Madrid con una reunión con el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y participará del Madrid Economic Forum 2026, evento de perfil ultraliberal en el que brindará una conferencia y recibirá una distinción.
Se trata de la quinta visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023. Según informaron desde la Casa Rosada, el mandatario se reunió este sábado a las 10:00 con Abascal, uno de sus principales aliados políticos en Europa.
Durante la jornada también mantuvo encuentros con el economista y profesor universitario Jesús Huerta de Soto, cercano al pensamiento libertario del presidente argentino, y con el empresario Martín Varsavsky y su esposa, Nina Varsavsky.
La actividad central del viaje será su participación en el Madrid Economic Forum 2026, prevista para las 20:15 (16:15 en Argentina). Allí Milei brindará la última ponencia del evento y recibirá un reconocimiento vinculado al economista Ludwig von Mises, que será entregado por el académico Philipp Bagus.
El foro reúne a economistas, empresarios, emprendedores y referentes políticos vinculados al pensamiento liberal y a sectores de la derecha internacional. La organización está a cargo de las empresas Racks Labs y Abast, radicadas en Andorra, y se espera la asistencia de hasta 10.000 participantes.
El principal impulsor del evento es el empresario y creador de contenido digital Víctor Domínguez, conocido en redes sociales como Wall Street Wolverine. Según explicó en declaraciones periodísticas, el presidente argentino no percibe honorarios por su participación y su presencia responde principalmente a lo que definió como “la batalla cultural”.
Las entradas para el foro tienen valores que oscilan entre 50 y 2500 euros y el mandatario argentino figura como el invitado principal de la jornada.
Está previsto que Milei abandone España a las 23:00 (19:00 en Argentina) y regrese a Buenos Aires el domingo a las 09:30. Durante esta visita, al igual que en ocasiones anteriores, no mantendrá reuniones oficiales con autoridades del gobierno español.
Fuente: con información de Infobae
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