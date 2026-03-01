La convocatoria, formalizada a través del Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial, establece que el mandatario expondrá ante los 257 diputados y 72 senadores, además de autoridades nacionales, provinciales y representantes de distintos sectores.

El Gobierno anticipa que el mensaje de apertura, transmitido por cadena nacional, será un balance de gestión de los dos primeros años de la administración y una plataforma desde la cual delinear las prioridades legislativas para 2026. Entre los ejes previstos se encuentran reformas estructurales que abarcan el sistema electoral, la economía, la modernización del Estado y nuevos proyectos que el Ejecutivo buscará impulsar en el Congreso.

Una de las iniciativas que podría recibir especial atención es la reforma electoral, un proyecto en discusión con miras a las elecciones de 2027, que incluye modificaciones como la implementación de la boleta única, cambios en el financiamiento de los partidos y la eventual eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un punto que ya genera resistencia en la oposición.

La apertura de sesiones ordinarias llega en un contexto particular para la administración nacional. Después de un período de sesiones extraordinarias donde se trataron temas como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, el oficialismo confía en avanzar con mayor fuerza en nuevas leyes que reconfiguren aspectos centrales de la gestión pública.

El acto, tradicionalmente previsto en el Congreso de la Nación, constituye una oportunidad institucional para que el Presidente informe sobre el estado general del país, repase logros y dificultades del año anterior y proponga los lineamientos legislativos que el Ejecutivo buscará concretar en los próximos meses.

