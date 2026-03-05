El acto, se llevará a cabo en el Salón Blanco del edificio de gobierno, y formalizará la asunción de Juan Bautista Mahiques, quien hasta el momento se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, quien renunció al cargo tras más de dos años al frente del ministerio.

Una vez concluido el acto institucional , Milei viajará al exterior para participar de una serie de encuentros que la Casa Rosada considera estratégicos para su proyección internacional. El mandatario partirá el viernes rumbo a Miami, donde está prevista una cumbre convocada por el expresidente estadounidense Donald Trump, con la participación de otros líderes de la región. Posteriormente se trasladará a Nueva York para tomar parte del Argentina Week, un foro con empresarios y autoridades que busca atraer inversiones y fortalecer la presencia económica del país en el exterior.

Durante estas jornadas, la delegación argentina buscará impulsar lazos políticos clave y presentar la agenda económica y comercial del Gobierno ante actores internacionales, en medio de un contexto global desafiante y de tensiones internas en el escenario político doméstico.

La salida de Cúneo Libarona y la llegada de Mahiques al Ministerio generan atención por el rol que juega esa cartera en la conducción de políticas de justicia y seguridad, ámbitos que el Gobierno definió como prioritarios en su gestión. El nuevo titular, con una amplia trayectoria dentro del sistema judicial porteño, asume en momentos en que el Ejecutivo impulsa reformas y cambios en distintos frentes institucionales.

