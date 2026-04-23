Milei impulsa reformas en el Congreso sin apoyos firmes y crecen tensiones por el armado 2027
El Presidente anunció el envío de un proyecto clave sin asegurar votos. A la par, se profundizan internas en el oficialismo y diferencias estratégicas que ponen en duda la construcción electoral futura.
En medio de una gira internacional, Javier Milei confirmó que enviará al Congreso su proyecto de reforma política, aun sin contar con los respaldos necesarios para garantizar su aprobación. El anuncio, realizado desde Jerusalén, tomó por sorpresa incluso a parte de su propio gabinete, que participaba en un acto en la Basílica de Luján en homenaje al papa Francisco.
La decisión se inscribe en un intento del Gobierno por reactivar la agenda legislativa tras semanas de estancamiento. Sin embargo, las negociaciones con aliados que acompañaron a La Libertad Avanza en los primeros meses de gestión siguen sin cerrarse, lo que deja en duda la viabilidad de iniciativas como la eliminación de las PASO y otros proyectos sensibles.
Entre ellos, genera especial controversia la propuesta para reformar el sistema de pensiones por invalidez, que apunta a restringir el acceso al certificado único de discapacidad. La iniciativa, con fuerte impronta fiscal, despertó críticas de organizaciones y familias afectadas, además de sumar resistencias dentro del propio escenario político.
En paralelo, el oficialismo enfrenta tensiones internas que complican su proyección electoral. Las diferencias entre sectores cercanos a Karina Milei y al asesor Santiago Caputo reflejan una disputa de poder que amenaza con impactar en la estrategia de cara a 2027, en un contexto donde el Gobierno aún no logra consolidar mayorías estables en el Congreso.
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