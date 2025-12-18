El presidente Javier Milei se refirió hoy por primera vez al caso del soldado Rodrigo Gómez, hallado sin vida el martes en la Quinta de Olivos, y rindió homenaje a los tres integrantes de las fuerzas federales fallecidos en la última semana. Lo hizo durante el acto de entrega de sables y medallas 2025 en el Colegio Militar, en Buenos Aires.

“Quiero conmemorar a los dos integrantes del Ejército y al integrante de Gendarmería que lamentablemente perdieron la vida esta semana”, expresó el mandatario al iniciar su discurso. Milei destacó que cada uno de ellos “desde su lugar sirvieron a la Nación y a todos los argentinos, y por eso merecen nuestra eterna gratitud”, y afirmó que su equipo está a disposición de las familias.

En otro tramo de su intervención, el Presidente reiteró que “un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y construye las capacidades para sostener esa riqueza”, en línea con los ejes que viene planteando en sus discursos públicos.

Rodrigo Gómez, oriundo de Misiones, pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, encargado de la seguridad presidencial en la residencia de Olivos. Una carta encontrada cerca del cuerpo reforzó la hipótesis de que su muerte podría estar vinculada a un acto autoinfligido, según indicaron fuentes oficiales, sin que se hayan difundido mayores detalles.

El segundo caso mencionado por Milei ocurrió en Corrientes, donde el suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida este miércoles en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros. La investigación también contempla la posibilidad de un acto autoinfligido.

El tercer episodio tuvo lugar en Santiago del Estero, donde el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, fue encontrado muerto el martes. Según fuentes policiales, el caso se investiga en el marco de un contexto de violencia doméstica.

Fuente: con información de Noticias Argentinas