El presidente Javier Milei habló en cadena nacional para referirse al fallo de la Justicia de Estados Unidos en la causa por la expropiación de YPF, que resultó favorable para la Argentina. “Es un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes para el país", dijo.

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“Hoy es un día de festejo para los argentinos de bien”, afirmó al inicio de su discurso, y sostuvo: “No apostamos con los argentinos, simplemente ganamos”. En ese sentido, consideró que el resultado judicial “era virtualmente imposible” y destacó que “ante la adversidad, triunfó la perseverancia”.

El mandatario también apuntó contra el kirchnerismo y rechazó que sus referentes busquen adjudicarse el resultado. “Es una afrenta a los argentinos que Cristina Kirchner y Axel Kicillof pretendan apropiarse de este resultado”, expresó. Y agregó: “Estos personajes del pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”.

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En otro tramo, Milei cuestionó el proceso de expropiación de la petrolera estatal: “Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal”. Además, advirtió sobre las consecuencias del populismo: “Puede aparentar estar bien en el corto plazo, pero trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo”.

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El Presidente sostuvo que la defensa de los intereses estratégicos requiere “inversiones cuantiosas” y remarcó que estas solo son posibles con “seguridad jurídica”. “Esto es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato”, afirmó.

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Por último, anunció que el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, con el objetivo de evitar que “la arrogancia” vuelva a generar costos económicos para el país.

El mensaje, grabado en la Casa Rosada, estuvo centrado en explicar los alcances de la resolución judicial, que dejó sin efecto la condena millonaria contra el país.

Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revirtió la sentencia de primera instancia y evitó que el Estado deba afrontar un pago superior a los 16.000 millones de dólares.

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La alocución se emitió por la tarde y formó parte de la estrategia oficial para resaltar el impacto de la decisión, considerada por el Gobierno como un punto de inflexión en el litigio.

El caso YPF, que se extiende desde hace más de una década en tribunales internacionales, había significado un duro revés para la Argentina en instancias previas. Sin embargo, la reciente resolución modificó el escenario y abrió una nueva etapa en la disputa judicial.

En ese marco, el Presidente buscó fijar la posición del Gobierno y subrayar las implicancias económicas y políticas del fallo.