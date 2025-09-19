Luego de las derrotas en el Congreso y en medio de la tensión cambiaria, el presidente Javier Milei disertó este viernes ante empresarios en el acto central por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo”, afirmó el jefe de Estado.

En la misma línea, el Presidente remarcó: “Son décadas y décadas de ideas en la dirección contraria”. En su discurso, Milei expresó: “Las crisis de Argentina tienen niveles de déficit fiscal verdaderamente obscenos”.

Además, se refirió a los resultados electorales bonaerenses y al clima político rumbo a las legislativas nacionales de octubre. “El pánico político se está espiralizando en el mercado”, señaló. Asimismo, apuntó: “Le preguntaría al exgobernador Schiaretti si está pensando llevar el IVA al 42%, para solventar esa locura gastomaníaca”.

El Presidente defendió su gestión y destacó la baja de la inflación, en un contexto de una crisis económica. “Cuando llegamos recibimos la peor herencia de la historia”, explicó Milei. Y agregó: “El momento en que la economía tocó fondo fue en abril de 2024, pero a partir de ahí comenzó a expandirse”.

“Probamos que se podía hacer un ajuste y que además sea expansivo. Siempre y cuando se hiciera en el sector parasitario, que es el Estado”, indicó. “Pero hay un empecinamiento en destruir todo lo que hemos construido. Una parte de la política solo quiere romper el equilibrio macroeconómico”, aseguró.

“Todo este proceso fue acompañado por 9.000 reformas estructurales. Y tenemos los niveles de consumo en los máximos históricos”, manifestó Milei. Y añadió: “No solo no multiplicamos la pobreza, sino que bajamos todos los indicadores. Sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos”.

“No solo acomodamos las cuentas del país, sino que sacamos gente de la pobreza. Pero de ninguna manera se terminaron los problemas. Sabemos que tener 30% de pobres es hiper doloroso. Es como estar a mitad de camino. Pero no tenemos que aflojar, hay que seguir para adelante”, expresó.

Y volvió a cuestionar a la oposición: “Me dicen que no escucho. ¿Qué quieren que escuche? ¿Las recetas de siempre, que ya fracasaron?“. ”Hay que seguir empujando, porque del otro lado está el camino de la prosperidad", señaló.

Fuente: TN.