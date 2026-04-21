El presidente Javier Milei anunció hoy que enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que propone eliminar las PASO, modificar el financiamiento de la política e implementar el sistema de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción, en el marco de una iniciativa orientada a reformar el sistema electoral nacional.

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El mandatario realizó el anuncio a través de redes sociales desde Israel, donde sostuvo que la propuesta busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el esquema vigente al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

Con relación al financiamiento político, Milei planteó que el nuevo esquema buscará reducir el uso de recursos públicos en la actividad partidaria y “terminar con los privilegios” dentro del sistema.

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La iniciativa viene siendo trabajada desde hace meses por el oficialismo, con participación de asesores como Santiago Caputo y del área Legal y Técnica del Gobierno, con el objetivo de modificar aspectos estructurales del régimen electoral.

Uno de los puntos centrales es la eliminación de las PASO, aunque dentro del propio oficialismo existen sectores que consideran viable una suspensión transitoria, en línea con experiencias recientes.

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La propuesta genera resistencias en distintos espacios políticos, incluso aliados al Gobierno, que consideran a las primarias como una herramienta clave para ordenar candidaturas en un escenario de fragmentación partidaria.

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En respaldo a la iniciativa, la diputada Lilia Lemoine sostuvo: “Va a ser muy revelador el voto de cada diputado y cada senador en este proyecto. Quienes se opongan van a dejar en evidencia que ven la política como un negocio”.

Por su parte, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, afirmó que “ningún partido político de bien puede oponerse a esta agenda. No es año electoral. No hay excusas”.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas