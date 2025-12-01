El presidente Javier Milei encabezó este lunes la ceremonia de entrega de sables y bastones de mando a los oficiales superiores ascendidos de las distintas Fuerzas de Seguridad. El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con la presencia de autoridades nacionales, funcionarios y familiares de los homenajeados.

Ads

Puede interesarte

Durante la jornada recibieron sus distinciones oficiales de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal, en reconocimiento a su trayectoria y nuevas responsabilidades dentro de las fuerzas.

El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de la Policía Federal, comisario general Luis Alejandro Rolle; el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Miguel Brilloni; el Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez; el director nacional de la PSA, comisionado general Alfredo Hernán Gallardo; y el director del Servicio Penitenciario Federal, inspector general Fernando Martínez. También participaron ministros, funcionarios y familiares.

Ads

La ceremonia forma parte del reconocimiento anual que el Gobierno realiza a quienes alcanzan los grados superiores dentro de las fuerzas, en un contexto de revalorización institucional y jerárquica del sistema de seguridad federal.

Ads