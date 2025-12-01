Milei encabezó la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas de Seguridad en la Casa Rosada
El Presidente entregó sables y bastones de mando a autoridades de la Prefectura Naval, Policía Federal, Gendarmería, PSA y el Servicio Penitenciario Federal. Estuvo acompañado por la ministra Patricia Bullrich y los jefes de cada fuerza.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes la ceremonia de entrega de sables y bastones de mando a los oficiales superiores ascendidos de las distintas Fuerzas de Seguridad. El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con la presencia de autoridades nacionales, funcionarios y familiares de los homenajeados.
Durante la jornada recibieron sus distinciones oficiales de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal, en reconocimiento a su trayectoria y nuevas responsabilidades dentro de las fuerzas.
El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de la Policía Federal, comisario general Luis Alejandro Rolle; el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Miguel Brilloni; el Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez; el director nacional de la PSA, comisionado general Alfredo Hernán Gallardo; y el director del Servicio Penitenciario Federal, inspector general Fernando Martínez. También participaron ministros, funcionarios y familiares.
La ceremonia forma parte del reconocimiento anual que el Gobierno realiza a quienes alcanzan los grados superiores dentro de las fuerzas, en un contexto de revalorización institucional y jerárquica del sistema de seguridad federal.
