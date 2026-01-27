Lo que estaba previsto como una caminata breve se transformó en una concentración masiva. La marea de gente obligó a frenar la caravana a la altura de Güemes y Avellaneda, donde el vehículo presidencial quedó literalmente atrapado entre banderas, celulares y cánticos. Ante la imposibilidad de avanzar, Milei se subió a la caja de la camioneta y, megáfono en mano, se dirigió a la multitud.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el ministro del Interior, Diego Santilli, el mandatario agradeció el respaldo y aprovechó para remarcar los ejes centrales de su gestión. “Cumplimos las promesas de campaña: déficit cero. Se acabaron las crisis generadas por los políticos chorros”, lanzó ante el aplauso de sus seguidores.



En su breve pero enfático mensaje, Milei también destacó avances legislativos y anticipó nuevas iniciativas. “Tenemos aprobado el presupuesto para este año y ya enviamos al Congreso el proyecto de ley de baja de la imputabilidad. El delito de adulto tiene pena de adulto: el que las hace, las paga”, afirmó, reforzando su discurso de orden y disciplina.



Mientras la mayoría coreaba “Milei, querido, el pueblo está contigo”, en los márgenes de la caravana también se hizo visible un grupo reducido de jubilados que se manifestó con reclamos vinculados a la situación previsional, en una postal que reflejó el contraste de apoyos y tensiones que atraviesan el escenario político actual.



La Caravana de la Gratitud sumó así un nuevo capítulo en Mar del Plata, con un presidente que, lejos de un acto tradicional, volvió a apostar al contacto directo con la gente y a un mensaje sin filtros, en medio de una temporada de verano atravesada por la política.