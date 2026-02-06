El presidente Javier Milei encabezará este sábado en la provincia de Santa Fe el acto conmemorativo por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo, en el marco del cual se realizará el traslado del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La ceremonia se llevará a cabo a las 19:00 en la ciudad de San Lorenzo y contará con la participación del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro. El evento recuerda el histórico enfrentamiento entre las tropas patriotas y las fuerzas realistas ocurrido en 1813.

Durante el acto, Milei formalizará la entrega del sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo, que lo trasladará posteriormente a su cuartel ubicado en el barrio porteño de Palermo. La decisión se produce luego de la controversia generada por el retiro de la pieza histórica del Museo Histórico Nacional.

El jueves último, la Justicia Federal rechazó una medida cautelar presentada por descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero que buscaba impedir el traslado del sable. La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, sostuvo que no quedó acreditado que la donación del sable haya sido “con cargo”, es decir, con la obligación de que permaneciera en el Museo Histórico Nacional.

Además, la magistrada recordó que el sable corvo permaneció durante décadas en el cuartel del Regimiento de Granaderos tras haber sido robado en dos oportunidades en la década de 1960, hasta que en 2015 la entonces presidente Cristina Fernández dispuso su restitución al museo mediante un decreto.

En el marco de la polémica, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable luego de que el Gobierno resolviera el traslado de la pieza. “Este conflicto no es nuevo en la Nación: ya ocurrió en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas y luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó.

La decisión generó un profundo rechazo por parte de sectores de la oposición y de referentes culturales, que cuestionaron el retiro del sable corvo del Museo Histórico Nacional.

