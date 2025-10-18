Tras su reciente viaje por Estados Unidos, el presidente Javier Milei asumió la dirección de la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Este sábado, encabezó una recorrida en Santiago del Estero y se dirigió posteriormente a Tucumán, donde interactuó con militantes y adherentes.

En medio de estas actividades, concedió una entrevista exclusiva a Radio Mitre, en la que buscó transmitir tranquilidad a los mercados y proyectó optimismo sobre los resultados electorales.

Milei enfatizó que “todo este ruido va a desaparecer después de las elecciones” y pronosticó con confianza: “Somos los que más diputados y senadores vamos a sumar”. En este contexto, alertó sobre la necesidad de una mayor presencia de La Libertad Avanza en un Congreso que, en las últimas sesiones, ha sido adverso al oficialismo.

“Vamos a poder hacer alianzas para poder defender los vetos, pero además tener quorum”, advirtió, y llamó a la unidad: “Todos los que estemos comprometidos en una Argentina más libre y próspera tenemos que trabajar juntos”.

El mandatario extendió un gesto conciliador hacia los gobernadores, reconociendo el carácter federal del país: “Argentina es un país federal y no me puedo meter en las finanzas de provincias y municipios”. Agregó: “Tenemos que ir a un federalismo en serio”, subrayando la importancia de un sistema descentralizado genuino.

Milei también criticó a las fuerzas opositoras, describiéndolas como interesadas en generar inestabilidad: “Hay mucha gente que está interesada en que esto vaya mal. Entonces, lo que trata de hacer es hacer pánico y tratar de romper todo”. Remarcó la hostilidad del Congreso desde febrero: “Ha tenido una actitud absolutamente destituyente. Votando cualquier tipo de aberraciones en contra del programa del Gobierno”.

Respecto de su vínculo con el ex presidente Mauricio Macri, Milei valoró su respaldo incondicional: “El siempre hace un apoyo muy generoso”. Aclaró que no le formuló pedidos específicos sobre el gabinete y que, en los últimos días, “no tuvo tiempo” de dialogar con él. No obstante, no descartó ajustes en su equipo ministerial, aunque precisó: “No me gusta tener muchos ministerios”.

Fuente: con información de TN