El presidente Javier Milei continuó hoy su gira federal de campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, encabezando una recorrida en la provincia de Corrientes tras su paso por Chaco. Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la candidata a diputada nacional Virginia Gallardo, el mandatario replicó el formato de sus mítines más emblemáticos mediante un acto público con contacto directo con la multitud.

En el evento, el jefe de Estado se dirigió a los presentes mediante un megáfono, transmitiendo un mensaje motivador a sus seguidores: “Les pido que no aflojen”. El discurso, breve y enérgico, buscó reforzar el compromiso de la ciudadanía en el tramo final de la campaña electoral.

Posteriormente, Milei ascendió a la caja de una camioneta para saludar de cerca a los asistentes, fomentando la interacción personal. La actividad generó una notable adhesión entre los presentes, consolidando su estilo de liderazgo cercano.

Esta visita a Corrientes se enmarca en una secuencia de actos similares, como el realizado horas antes en Chaco, y precede al próximo viaje internacional del presidente a Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con su par Donald Trump. La gira federal subraya la estrategia de Milei para movilizar el apoyo territorial antes de los comicios.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

