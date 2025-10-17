Tras su reciente viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei ha redoblado esfuerzos en la campaña electoral para las legislativas nacionales del 26 de octubre, con un enfoque prioritario en la provincia de Buenos Aires. Esta jurisdicción concentra el 40% del padrón electoral y representa un distrito clave donde La Libertad Avanza cayó por 14 puntos en las PASO del 7 de septiembre.

Acompañado por figuras como el candidato a senador Diego Santilli, Milei desplegará una agenda de visitas, actos y encuentros en diversos municipios bonaerenses para recortar la brecha con el PJ y aspirar a un triunfo nacional.

El objetivo libertario, acentuado tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, es maximizar la presencia en el territorio provincial. En el escenario más favorable, un avance significativo en Buenos Aires podría inclinar la balanza a nivel país. Con esta meta, el Presidente prevé múltiples apariciones en la provincia durante los próximos días.

Hoy, Milei visitó Tres de Febrero, bastión donde La Libertad Avanza cuenta con el intendente Diego Valenzuela, uno de los pocos alineados al espacio. Ubicado en la Primera Sección Electoral, el distrito demanda un fuerte impulso para sumar adhesiones.

Acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Santilli y el legislador Cristian Ritondo, la visita de Milei a Tres de Febrero estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad. El encuentro inició con empujones entre militantes libertarios y opositores, situación que fue contenida por la intervención de Gendarmería Nacional para evitar mayores incidentes.

Milei llegó al lugar escoltado por camionetas y caminó unos metros entre los manifestantes, rodeado de un amplio dispositivo de custodia. Posteriormente, se subió a la caja de una de las camionetas y dirigió la palabra al público mediante un megáfono, en una modalidad similar a la empleada en otros eventos de campaña a lo largo del país.

En su discurso, el mandatario criticó duramente al kirchnerismo y enfatizó la importancia de la elección inminente. “El kirchnerismo quiere un país de bárbaros”, aseguró el Presidente.

En la misma línea, Milei afirmó que “hoy estamos frente a un momento bisagra, la posibilidad de abrazar la posibilidad de las ideas de la libertad o la barbarie de los Kirchner”. Y remarcó: “Este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación y menos pobres”.

Por último, el mandatario señaló: “Hoy hay menos narcotráfico y menos inseguridad, pero estamos a mitad de camino y por eso les pido un esfuerzo”. Y sentenció: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Ahora se espera que durante el fin de semana, Milei pase por Pergamino, en la Segunda Sección. Y para el 22 de octubre está programado el cierre de campaña en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque el lugar permanece por definir entre opciones del Gran Buenos Aires. El evento adoptará un formato de acto político con discurso presidencial y una performance enérgica. “Se busca dejar una imagen de unidad y empuje antes de la veda”, confiaron fuentes libertarias.

Por otra parte el 23 de octubre, víspera de la veda electoral, Milei tendrá actividad en San Isidro. La jornada se orientará hacia un tono más distendido, posiblemente con recorridas barriales o encuentros con vecinos, enfatizando la proximidad en el tramo final.

Fuente: con información de TN