El presidente Javier Milei brindó hoy un discurso en la Bolsa de Comercio, después de concretar la firma del Pacto de Mayo con los gobernadores en vísperas del 9 de Julio, en Tucumán. Se refirió al trabajo de su Gabinete, donde priorizó a Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Luis Caputo y Guillermo Francos, y le mandó una nueva advertencia a los diputados y senadores de la oposición, a quienes criticó y responsabilizó por las tensiones cambiarias de las últimas semanas.

“El déficit cero es la manera más brutal de todas de asegurar la solvencia intertemporal. Por eso es que el riesgo país pasó de 2900 puntos y llegó a tocar los 1100, hasta que el Congreso empezó a hacer de las suyas“, introdujo el presidente, en la parte final de una exposición llena de conceptos macroeconómicos.

“Con los degenerados fiscales queriendo gastar como locos y bueno, el mercado nos pasó la factura“, dijo aludiendo al cambio de tendencia de las últimas semanas en las que el precio de los bonos cayeron y los dólares paralelos aumentaron su cotización.

“Como todavía tenemos control de capitales, si ustedes compran dólares de manera indirecta, no directa, al pegarle por vía de la solvencia al precio de los bonos (nos dicen) ´uy está subiendo el dólar´, y sí claro, mientras que los degenerados fiscales quieran hacer de las de ellos, lo van a ver en el precio del dólar“, explicó Milei.

Luego lanzó su advertencia: “Le digo algo, si los degenerados fiscales quieren pasar leyes que vayan contra el equilibrio presupuestario ¿saben qué? las voy a vetar todas, no voy a entregar el resultado fiscal”, enfatizó.

En paralelo, aseguró que "Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia", e indicó que cuenta con el “enorme privilegio” de tenerlo como funcionario.

Y también expresó que “los hombres no necesitan que el Estado venga a solucionar los problemas” y remarcó que en realidad "no tendría ni por qué existir el Banco Central". En el mismo, sentido, agregó: "El dinero es un invento privado, no lo inventó el Estado. Se lo apropió, que es otra cosa".

Asimismo, el líder libertario defendió una vez más a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y se tomó el tiempo de destacar la labor de Patricia Bullrich. "A la pobre ministra de Capital Humano le están pegando por todos lados porque descubrió un montón de choreos. Pero vamos también por la corrupción. Ganamos con dos mandatos muy claros: uno era terminar con la inflación y el otro con la inseguridad, y Bullrich está haciendo un trabajo monumental", remarcó.

Otro de los floreados fue el jefe de Gabinete de Ministros. En ese punto, manifestó: "Con el 15% de los diputados y el 10% de los senadores pasamos la reforma más grande de la historia. Gracias Guillermo Francos".

"Nos decían que no era sostenible el déficit cero y lo tuvimos desde enero a junio. Los pifiadores seriales necesitan lavar sus culpas", sentenció Milei.

También estuvieron presentes el titular de Economía, Luis "Toto" Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la canciller Diana Mondino, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Fuente: Infobae