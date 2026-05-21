El presidente Javier Milei encabezó hoy el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde cuestionó las políticas aplicadas al sector agropecuario en las últimas décadas y defendió el rumbo económico de su gestión.

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“Es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas”, sostuvo el mandatario al inicio de su discurso, en el que también afirmó que su gobierno llegó “para reivindicar la libertad económica”.

En esa línea, el Presidente denunció “un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”, y aseguró que no se trató de “un mero descuido” ni de desconocimiento por parte de gestiones anteriores.

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Durante su exposición, Milei también apuntó contra las retenciones, a las que definió como “la cara más visible del monstruo estatal que le tiraron encima” al sector agropecuario.

Al mismo tiempo, remarcó que su administración no avanzará en una baja de impuestos sin respaldo macroeconómico: “Para bajar impuestos de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico”, afirmó.

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En ese sentido, el mandatario subrayó que “el equilibrio fiscal lo tenemos y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias”, al tiempo que aseguró que el crecimiento “se está construyendo”.

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Además, celebró la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que habilitó el desembolso de fondos, y destacó que el programa económico cuenta con respaldo externo.

Por último, Milei destacó la evolución de la actividad económica y la desaceleración inflacionaria, y sostuvo que su gestión buscará “exterminar la maldición que pesa sobre la Argentina”.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas y TN