El presidente Javier Milei inició su intervención arremetiendo contra las políticas socialistas, que tuvieron “los resultados catastróficos de siempre”; como ejemplo puso la pesadilla que se vivió en la región por “la narcodictadura terrorista de Venezuela”.

Ads

En su exposición afirmó: “El capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”, pidiendo volver a “inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que permitirán salvar a Occidente”.

Milei destacó que es imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”; a su vez, en ese marco incluyó “el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza”.

Ads

Puede interesarte

El discurso luego viró hacia los logros de su gestión, enfatizando en la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el trabajo del Ministerio de Desregulación que preside Federico Sturzenegger: “Gracias a su ciclópea tarea (en referencia al ministro) hemos realizado 13.500 mil reformas estructurales. Esto es Make Argentina Great Again”.

“Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor (...) “el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales, el dilema entre eficiencia y justicia es falso, los mercados son superiores en lo productivo y son justos. Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”, lanzó e el tramo final de su discurso.

Ads

Para cerrar su discurso señaló: “Hace tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis creciente de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo. Ahora les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar; la mejor prueba de ello es lo que esta pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad; por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente".

Fuente: Infobae