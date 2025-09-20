El presidente Javier Milei emprenderá este domingo un viaje a Nueva York para participar en una serie de reuniones y actividades internacionales, que incluyen encuentros con el presidente estadounidense Donald Trump, representantes del FMI y líderes globales. El itinerario, que se desarrollará del lunes al jueves en la Gran Manzana, contará con la presencia de funcionarios clave de su gobierno.

El lunes, tras arribar a Nueva York a las 09:30, Milei se reunirá con el economista Alberto Ades. Por la tarde, mantendrá, desde las 18:00, un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en compañía del canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. Más tarde, se encontrará con el economista Xavier Sala i Martin.

El martes, desde las 10:45, asistirá a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el Debate General de la 80ª Asamblea General de la ONU. Posteriormente, a las 12:45, tendrá un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense. Esa misma noche, participará en una recepción ofrecida por Trump.

El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la ONU desde las 12:00 y participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le será entregado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y participará de la entrega del Premio de la organización B'nai B’rith. Además, mantendrá un encuentro con Donald S. Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano, antes de regresar a Argentina ese mismo día. Se prevé su arribo a Buenos Aires el viernes a las 08:30.

Fuente: con información de Noticias Argentinas