La contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas argentinas tuvo un fuerte impacto en la prensa internacional. Desde Nueva York hasta París, los principales medios del mundo coincidieron en calificar el resultado como “inesperado por su magnitud” y destacaron el fortalecimiento político de Javier Milei tras un año de gestión signado por el ajuste y la tensión social.

Ads

El New York Times fue uno de los primeros en reflejar el resultado, bajo el título: “Los votantes argentinos otorgan a Javier Milei una victoria crucial en las elecciones de mitad de período”. El diario señaló que el presidente consiguió “el apoyo legislativo necesario para evitar que sus vetos sean revocados” y que el resultado demuestra que “muchos votantes aún respaldan sus políticas de austeridad”.

También desde Estados Unidos, el Financial Times analizó que “Milei obtiene una gran victoria en las elecciones de medio término”, mientras que la agencia Associated Press tituló: “Javier Milei emerge triunfante en los comicios de alto riesgo seguidos de cerca por Washington”. En todos los casos, coincidieron en que la elección reafirmó la sintonía del Gobierno con los mercados y con la administración de Donald Trump.

Ads

Puede interesarte

En Europa, El País de España habló de un triunfo “inesperado por su magnitud”, mientras que Le Parisien de Francia utilizó una frase inspirada en el propio presidente: “Hacia la construcción de una Argentina grande”. Ambos medios remarcaron la consolidación del oficialismo y el retroceso de las fuerzas opositoras tradicionales.

La repercusión también llegó a Sudamérica. En Brasil, Folha de S.Paulo subrayó que el Gobierno “sale de las urnas con fuerza para intentar la reelección en 2027”, mientras que El País de Uruguay y La Tercera de Chile coincidieron en que La Libertad Avanza se transformó en “la fuerza política más votada” y que “alcanzó mayoría en 16 provincias del país”.

Ads

El eco internacional refuerza el nuevo escenario político argentino tras las legislativas. Con un Congreso más favorable y respaldo externo, Milei encara una etapa clave para avanzar con sus reformas y proyectar su liderazgo hacia el 2027, mientras la oposición redefine su rumbo tras una de las derrotas más duras de los últimos años.

Fuente: TN