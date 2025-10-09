El presidente Javier Milei salió a celebrar el anuncio del Tesoro de Estados Unidos sobre el inicio de la ayuda financiera a la Argentina. Lo hizo con elogios a Luis Caputo, que está de regreso de un viaje a Washington: "Lejos, el mejor ministro de economía de la historia", señaló.

"VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! Fin", concluyó su mensaje en su cuenta de X, en el que mencionó a los integrantes del equipo económico: Santiago Bausili (presidente del Banco Central), José Luis Daza (secretario de Política Económica), Pablo Quirno (secretario de Finanzas), Federico Furiase (miembro del directorio del BCRA) y Carlos Guberman (secretario de Hacienda).

El mensaje del mandatario nacional llegó minutos después de que se conociera el anuncio del funcionario estadounidense, quien confirmó el acuerdo con Estados Unidos por el swap de 20 mil millones de dólares y dijo que ya compraron pesos argentinos.

En una segunda publicación en la misma red social -esta vez en inglés-, Milei se dirigió directamente a Bessent y le expresó su agradecimiento “por su firme apoyo a Argentina” y de la misma manera, le agradeció a Donald Trump "por su visión y liderazgo firme".

“Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, expresó el jefe de Estado.

