El presidente Javier Milei valoró el apoyo económico del Tesoro de Estados Unidos y el llamado de su par estadounidense, Donald Trump, a los argentinos para votar por La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones legislativas, al que calificó como un “plus adicional”.

En una entrevista televisiva, Milei destacó que Trump “definió” a los opositores argentinos, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, como “comunistas”, en el marco de un cambio geopolítico que posiciona a Estados Unidos como líder regional y a Argentina como aliado clave.

El presidente describió la cumbre con Trump como “inédita e histórica” para los “estándares de Argentina”. Y agregó que “Estados Unidos ha demostrado un cambio importante de estrategia geopolítica, está dispuesto a liderar la región y considera que Argentina es un aliado”.

Con relación a la política interna, el mandatario argentino acusó a la oposición de “agredir y transgredir límites”, al impulsar “proyectos con un claro destino destituyente”.

“Ellos son los que agreden, transgreden los límites del poder, porque se meten con la política económica, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, y votan aumentos de gastos sin contrapartida de ingresos”, reprochó Milei.

Fuente: con información de Noticias Argentinas